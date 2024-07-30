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X (раніше Twitter) розробляє функцію редагування особистих повідомлень
17:08 30.07.2024 |
X, раніше відомий як Twitter, працює над новою функцією редагування особистих повідомлень (DM). Це довгоочікуване нововведення дасть змогу користувачам виправляти друкарські помилки та помилки в повідомленнях без необхідності відправляти нові. Подібна функціональність уже доступна в популярних месенджерах, таких як WhatsApp і Telegram.
Розробку підтвердив співробітник X, зазначивши, що команда тільки почала роботу над цією функцією. Хоча точна дата запуску поки що невідома, Ілон Маск підтримав новину, залишивши емодзі на оригінальному пості. Також обговорювалася можливість редагування відповідей, але це поки що не є пріоритетом.
Додавання функції редагування DM може значно поліпшити користувацький досвід на платформі, надавши більше контролю і гнучкості в спілкуванні. Однак існують побоювання, що це може призвести до збільшення спаму та створення фальшивих повідомлень. Важливо, щоб була позначка часу редагування для запобігання зловживанням.
Деякі замтосунки також дають змогу повністю видаляти повідомлення, але наразі незрозуміло, чи буде ця функція доступна на X. У всякому разі, нововведення обіцяє зробити спілкування на платформі більш зручним і зрозумілим.
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