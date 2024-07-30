Фінансові новини
- |
- 30.07.24
- |
- 06:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
14:25 29.07.2024 |
Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows стороннім постачальникам безпеки. До таких дій компанія має намір вдатися після масштабного збою через CrowdStrike. Про це пише The Verge.
Робота на рівні ядра - основної частини операційної системи - надає програмному забезпеченню необмежений доступ до системної пам'яті та апаратного забезпечення. Саме через це програмне забезпечення CrowdStrike змогло спричинити "синій екран смерті" на комп'ютерах із Windows.
Програмне забезпечення Falcon від CrowdStrike використовує спеціальний драйвер, який дозволяє йому працювати на нижчому рівні, ніж більшість програм, що дає йому змогу виявляти загрози в системі Windows.
Microsoft намагалася обмежити доступ третіх осіб до ядра в Windows Vista у 2006 році, але наштовхнулася на спротив з боку постачальників послуг із кібербезпеки та регуляторів ЄС. Втім Apple все-таки змогла обмежити доступ до ядра в операційній системі MacOS у 2020 році.
"Цей інцидент чітко показує, що Windows повинна визначити пріоритети змін та інновацій у сфері наскрізної відмовостійкості", - пише віце-президент з управління програмами для обслуговування та постачання Windows Джон Кейбл.
Хоча Microsoft не повідомляє, які саме поліпшення будуть внесені в Windows після проблем із CrowdStrike, Кейбл дає кілька підказок про те, в якому напрямку Microsoft хоче бачити розвиток подій. Він називає нову функцію анклавів VBS, "яка не вимагає, щоб драйвери режиму ядра були стійкими до несанкціонованого доступу", та службу Azure Attestation від Microsoft як приклади нових інновацій у сфері безпеки.
Це може стати початком великих змін у питанні доступу до ядра Windows, навіть якщо Microsoft стверджує, що не може відгородити свою операційну систему так само, як це робить Apple.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Снаряди для HIMARS, ракети і не лише. США оголосили два пакети допомоги Україні
|Підвищення податків: Замість військового збору Рада може збільшити ставку ПДВ, – Стефанчук
|Дуже врожайні вихідні. ГУР підтверджує ураження Ту-22М3 на аеродромі «Оленья» та НПЗ
|Times дізналося, чому Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Apple відкладає впровадження ШІ-функцій у новій операційній системі – Bloomberg
|Рекорд бездротового заряджання електромобілів — 270 кВт без точного паркування та шкідливого випромінювання
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike
|Microsoft почала тестувати новий спосіб доступу до Android-смартфону безпосередньо з Провідника Windows 11
|Cadillac презентував оновлений Escalade
|«Візуальне забруднення». У Швейцарії з'явився тренд на заборону рекламних щитів
Бізнес
|Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів - CERT-UA
|Google Диск додає автоматично створені субтитри до відео
|Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників