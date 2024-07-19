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АНАЛІТИКА

Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android

10:49 19.07.2024 |

Новини IT

Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android

 

Microsoft Designer з'явився спершу у вигляді онлайн-сервісу близько року тому. Тепер компанія випускає окремі додатки для Windows, iOS та Android. Для користування необхідний обліковий запис Microsoft.

Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android

 

Microsoft Designer може генерувати зображення за текстовими промптами, а також має великий вибір шаблонів. Мобільна версія програми також має редактор для створення аватарів.


Штучний інтелект Microsoft Designer також може бути використаний для редагування зображень, наприклад, для зміни чи видалення фонів, людей або об'єктів із зображень. Користувачі мають ліміт на 15 безплатних використань штучного інтелекту в день.

 

Надалі компанія планує інтегрувати Microsoft Designer у Copilot у таких програмах, як Word і PowerPoint.

Учасники програми Insider Windows також отримають доступ до програми у додатку "Фотографії" в Windows 11 з такими функціями, як видалення об'єктів та фону, автоматичне обрізання та фільтри.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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