Google планує очистити Play Store від неякісних програм

Google розпочинає боротьбу з неякісними програмами, які зараз доступні в Play Store. Технологічний гігант оновив свою політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб видалити або обмежити доступ до програм, які не відповідають базовим вимогам щодо функціональності та якості.

Оновлена ​​політика набуває чинності 31 серпня 2024 року.

Google має досить суворий процес перевірки додатків для Android, перш ніж вони публікуються в Play Store.

Нещодавно Google оновив свою політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб гарантувати, що програми, які зараз доступні в Play Store, надають користувачам якісний досвід роботи.

Google чітко зазначає, що додатки повинні забезпечувати стабільну взаємодію з користувачем. Це означає, що програми, які постійно виходять з ладу, не мають достатньо контенту, щоб зацікавити користувача, або не пропонують жодної корисної функціональності, будуть видалені з Play Store.

Google пояснює, що найбільший ризик порушити нову політику компанії мають:

* Додатки, що складаються лише з тексту

* Додатки з одним фоновим малюнком

* Додатки, які не встановлюються та не завантажуються після інсталяції

* Додатки, які не реагують на дії користувача