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АНАЛІТИКА

Google планує очистити Play Store від неякісних програм

09:43 19.07.2024 |

Новини IT

 

Google розпочинає боротьбу з неякісними програмами, які зараз доступні в Play Store. Технологічний гігант оновив свою політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб видалити або обмежити доступ до програм, які не відповідають базовим вимогам щодо функціональності та якості.

Оновлена ​​політика набуває чинності 31 серпня 2024 року.

Google має досить суворий процес перевірки додатків для Android, перш ніж вони публікуються в Play Store.

Нещодавно Google оновив свою політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб гарантувати, що програми, які зараз доступні в Play Store, надають користувачам якісний досвід роботи.

Google чітко зазначає, що додатки повинні забезпечувати стабільну взаємодію з користувачем. Це означає, що програми, які постійно виходять з ладу, не мають достатньо контенту, щоб зацікавити користувача, або не пропонують жодної корисної функціональності, будуть видалені з Play Store.

Google пояснює, що найбільший ризик порушити нову політику компанії мають:

* Додатки, що складаються лише з тексту
* Додатки з одним фоновим малюнком
* Додатки, які не встановлюються та не завантажуються після інсталяції
* Додатки, які не реагують на дії користувача
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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