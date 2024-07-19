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Google планує очистити Play Store від неякісних програм
09:43 19.07.2024 |
Google розпочинає боротьбу з неякісними програмами, які зараз доступні в Play Store. Технологічний гігант оновив свою політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб видалити або обмежити доступ до програм, які не відповідають базовим вимогам щодо функціональності та якості.
Оновлена політика набуває чинності 31 серпня 2024 року.
Google має досить суворий процес перевірки додатків для Android, перш ніж вони публікуються в Play Store.
Нещодавно Google оновив свою політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб гарантувати, що програми, які зараз доступні в Play Store, надають користувачам якісний досвід роботи.
Google чітко зазначає, що додатки повинні забезпечувати стабільну взаємодію з користувачем. Це означає, що програми, які постійно виходять з ладу, не мають достатньо контенту, щоб зацікавити користувача, або не пропонують жодної корисної функціональності, будуть видалені з Play Store.
Google пояснює, що найбільший ризик порушити нову політику компанії мають:
* Додатки, що складаються лише з тексту
* Додатки з одним фоновим малюнком
* Додатки, які не встановлюються та не завантажуються після інсталяції
* Додатки, які не реагують на дії користувача
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