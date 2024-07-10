Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta

Платформа X Ілона Маска постраждала від уповільнення темпу зростання кількості користувачів. Про це повідомляє Financial Times.

Такий стан справ пов'язують з тим, що власник соцмережі спричиняє розбіжності серед аудиторії та має справу з конкуренцією з боку зростаючої платформи Threads від Meta.

За підрахунками, у II кварталі цього року кількість щоденних активних користувачів X становила 251 мільйон. Це на 1,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри зростання, ця цифра різко контрастує з двозначним збільшенням, яке спостерігалося в роки, які передували придбанню компанії Ілоном Маском. Мільярдер купив соцмережу за $44 млрд у 2022 році - згодом у межах ребрендингу її назву змінили з Twitter на X.

Втім, це не єдине, що змінилося в соцмережі після її поглинання бізнесменом. Невдовзі вона втратила рекламодавців частково через позицію Ілона Маска "абсолютиста свободи слова" та рішення усунути більшість модераторів контенту на платформі.

Критики стверджують, що це призвело до більш токсичного досвіду. Але власник платформи каже, що "рішучі дії" були необхідні, щоб зупинити зростаючі фінансові втрати.

Щодо Threads, то зараз нею активно користуються 175 млн людей на місяць. У X цей показник наразі становить 600 млн користувачів.

Недавно також стало відомо, що новий застосунок підкорює App Store. Йдеться про соцмережу під назвою noplace, яка потрапила в топи платформи цифрової дистрибуції. Вона нагадує сучасну версію колись популярного Myspace та може стати альтернативою для користувачів платформи X.

