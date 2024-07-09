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Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
23:43 08.07.2024 |
Ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадовго перевищила 1 трлн дол після того, як компанія Morgan Stanley приєднався до списку брокерів, що підвищують цінові орієнтири компанії до її звітності.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що акції TSMC підскочили на 4,8%, досягнувши позначки одразу після відкриття біржі, в результаті чого зростання ціни акцій компанії в 2024 році склало понад 80%.
Таким чином ринкова капіталізація компанії перевищила 1 трлн дол.
Тайванський виробник мікросхем обігнав Berkshire Hathaway Inc. раніше в червні і став восьмою найдорожчою компанією в світі.
Позиція TSMC як єдиного постачальника найважливіших мікросхем для Apple Inc. і Nvidia Corp. робить її улюбленим гравцем серед світових інвесторів у штучний інтелект.
Зазначається, що акції цих компаній з капіталом у 3 трильйони доларів зросли на хвилі розвитку ШІ, що робить їх незамінного виробника мікросхем гарною цінністю в порівнянні з іншими.
В повідомленні йдеться, що TSMC посилає повідомлення про те, що в 2025 році постачання передових потужностей може бути обмеженим, і клієнти можуть не отримати достатнього розподілу, не оцінивши цінність TSMC завчасно.
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