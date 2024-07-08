Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли

YouTube оновив інструмент "Гумка" для авторів. Тепер вони можуть легко видаляти будь-яку музику, захищену авторським правом, зі своїх відео, не зачіпаючи при цьому текст відео чи аудіоефекти. Про це повідомляє TechCrunch.

Компанія заявила, що вже деякий час тестувала нову функцію. Інструмент використовує алгоритм на основі штучного інтелекту, щоб виявити та видалити пісню, не впливаючи на інші аудіопотоки.

Однак YouTube все ще попереджає, що іноді алгоритм може спрацювати некоректно. В такому випадку авторам все ще доведеться повністю вимкнути звук в таких сегментах, щоб врегулювати претензію правовласника.



