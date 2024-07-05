Copilot тепер може керувати вашим Android-смартфоном через ПК з Windows 11

Компанія Microsoft представила нову функцію свого AI-сервісу Copilot, яка дає змогу користувачам керувати своїми смартфонами з Android 14 на борту прямо з персональних комп'ютерів на базі Windows 11.

Тепер, якщо пристрій Android пов'язаний з ПК або ноутбуком через застосунок Phone Link, Copilot зможе отримувати доступ до контактів, робити пошук телефонних номерів, збережених на телефоні, надсилати або отримувати текстові повідомлення, а також встановлювати будильник на телефоні власника.

Для активації сервісу необхідно відвідати вебсайт copilot.microsoft.com або запустити бічну панель з Copilot, якщо ви використовуєте браузер Edge, і ввімкнути плагін Телефон у меню. Після цього користувачі можуть надсилати запити Copilot, пов'язані з телефоном. Якщо Android-смартфон не під'єднаний до застосунку Phone Link, то Copilot повідомить про помилку під'єднання і як це виправити.

Phone Link - це сервіс Windows 11, який дає змогу підключати телефони до ПК або ноутбуків. Користувачам Android необхідно завантажити застосунок Link to Windows з Google Play для з'єднання з Phone Link на ПК. Також завжди є можливість відключити пристрій від сервісу. Деякі виробники, такі як Samsung, Honor, а також Oppo, OnePlus і Realme, вже надають повний доступ до пристрою, попередньо встановлюючи Link to Windows, що полегшує завдання для охочих під'єднатися.