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АНАЛІТИКА

Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів

16:37 04.07.2024 |

Новини IT

Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів

 

Meta представила новий інструмент для створення 3D-ресурсів на основі штучного інтелекту - 3D Gen (3DGen). Про це повідомляє VentureBeats.



Як стверджує компанія, 3DGen зможе запропонувати користувачам "створення 3D-ресурсів із високою швидкістю та високоякісними 3D-формами та текстурами менш ніж за хвилину".

Крім того, новий інструмент запропонує можливості змінити раніше згенеровані або створені людьми 3D-форми завдяки використанню додаткових текстових команд.

3DGen об'єднає два ключові технічні компоненти - 3D AssetGen та 3D TextureGen, які були розроблені для генерації текстового запиту у 3D-моделі та текстури.

Серед іншого, 3DGen також має підтримку PBR-матеріалів, що дозволить реалістично повторно висвітлити згенеровані 3D-об'єкти для подальшого їхнього застосування у реальних програмах.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

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