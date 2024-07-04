Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів

Meta представила новий інструмент для створення 3D-ресурсів на основі штучного інтелекту - 3D Gen (3DGen). Про це повідомляє VentureBeats.









Як стверджує компанія, 3DGen зможе запропонувати користувачам "створення 3D-ресурсів із високою швидкістю та високоякісними 3D-формами та текстурами менш ніж за хвилину".

Крім того, новий інструмент запропонує можливості змінити раніше згенеровані або створені людьми 3D-форми завдяки використанню додаткових текстових команд.

3DGen об'єднає два ключові технічні компоненти - 3D AssetGen та 3D TextureGen, які були розроблені для генерації текстового запиту у 3D-моделі та текстури.

Серед іншого, 3DGen також має підтримку PBR-матеріалів, що дозволить реалістично повторно висвітлити згенеровані 3D-об'єкти для подальшого їхнього застосування у реальних програмах.