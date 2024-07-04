YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос

YouTube запроваджує нову політику, що дає змогу користувачам запитувати видалення контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, якщо він містить зображення або голос, схожі на реальну людину.

Ця зміна спрямована на захист особистого життя та запобігання неправомірному використанню чужого образу. Платформа оцінюватиме, чи було відео змінено або є синтетичним, і чи було це розкрито. Також враховуватимуться такі фактори, як легкість ідентифікації людини, про яку йдеться, наявність пародії або сатири, а також чи фігурує в ньому публічна фігура або відома особистість.

YouTube надає ймовірному порушнику 48 годин для реагування на скаргу. Якщо контент буде видалено в цей період, скаргу буде закрито. В іншому випадку, YouTube проведе її розгляд. Крім того, YouTube звертатиме увагу на "чутливу поведінку", включно зі злочинами, насильством, схваленням продуктів або політичних кандидатів.

Нововведення стосується порушень конфіденційності та вимагає прямого звернення від першої особи, за винятком випадків, коли йдеться про неповнолітніх, людей без доступу до комп'ютера або померлих.