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Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
14:18 03.07.2024 |
Комунальні послуги розглядаються як дешевий спосіб для інвесторів отримати доступ до тенденції штучного інтелекту.
На діаграмі вище показано, як очікується, що ШІ потребуватиме набагато більше енергії в наступні роки. За оцінками, попит зросте з 8 мегават-годин цього року до 652 мегават-годин у 2030 році. Терра ват-година еквівалентна споживанню 1 трильйона ват електроенергії протягом години.
Тимчасовий генеральний директор American Electric Power Co. (AEP) Бен Фовк представив діаграму на слуханнях, проведених Комітетом Сенату з енергетики та природних ресурсів.
Він додав, що кілька років тому велике виробниче підприємство могло вимагати стільки ж електроенергії, скільки 100 000 будинків, але зараз для одного центру обробки даних зазвичай потрібно втричі або навіть у 15 разів більше енергії.
За останній місяць акції комунальних компаній зросли на 11%.
Зростання попиту на електроенергію з боку штучного інтелекту матиме значні наслідки для електромереж та навколишнього середовища. Комунальні послуги повинні будувати нові електростанції та лінії електропередач, щоб задовольнити цей попит, що призведе до збільшення викидів парникових газів.
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