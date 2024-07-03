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Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
08:56 03.07.2024 |
Південнокорейська компанія SK Hynix, яка є другим у світі виробником мікросхем памʼяті, інвестує 103 трлн вон (74,6 млрд дол) до 2028 року в зміцнення свого бізнесу з виробництва мікросхем, зосередившись на штучному інтелекті.
Про це повідомила в неділю її материнська компанія SK Group, передає Reuters.
Як зазначають, SK Group також заявила, що планує залучити 80 трильйонів вон до 2026 року для інвестицій в штучний інтелект і напівпровідники, а також для збільшення доходів акціонерів, одночасно оптимізуючи роботу своїх більш ніж 175 дочірніх компаній.
SK Group заявила, що прагне підвищити свою конкурентоспроможність, зосередившись на своєму ланцюжку створення вартості в галузі ШІ, включаючи чіпи високошвидкісної пам'яті (HBM), центри обробки даних зі штучним інтелектом і послуги зі штучного інтелекту, такі як персоналізовані асистенти зі штучним інтелектом.
Під час зустрічі керівники компанії також домовилися зробити поступові кроки для приведення кількості дочірніх компаній в групі до "керованого діапазону", не уточнюючи при цьому масштаби скорочення.
Південна Корея, де розташовані провідні світові виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics і SK Hynix, відстала від деяких конкурентів у таких сферах, як розробка мікросхем і контрактне виробництво мікросхем.
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