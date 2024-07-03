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АНАЛІТИКА

Боти становлять 42% від усього вебтрафіку

23:20 02.07.2024 |

Новини IT

 

Нове дослідження State of the Internet від Akamai Technologies виявило, що 42% всесвітнього вебтрафіку йде від ботів. 65% цих ботів є зловмисними. Про це пише AIM.

Під час дослідження було виявлено, що сектор електронної комерції найбільше постраждав від високоризикового трафіку ботів через опору на вебпрограми, які приносять прибутки.

Попри те, що деякі боти приносять користь бізнесу, більшість із них використовуються зі зловмисними намірами, зокрема конкретної розвідки та шпигунства, створення сайтів самозванців та інших схем, які мають негативний вплив на досвід споживачів.

"Кожен бізнес з онлайн магазинами опирається на ботів збирачів тою чи іншою мірою. Виклики з'являються, коли ці боти використовуються не за призначенням, оскільки через схожий набір функцій важко розрізнити корисних та зловмисних", - сказав Рубен Кох, директор із технологій безпеки та стратегії Akamai Technologies.

Серед іншого, в дослідження виявили, що мережі ботів на основі ШІ мають змогу знаходити та збирати дані та контент у менш узгодженому форматі або розташовані.

Боти-збирачі також можуть створювати більш вдалі фішингові кампанії завдяки отриманим описам, фотографіям та вартості продуктів. Також їх можна використовувати для відкриття нових акаунтів, що становить до 50% збитків від шахрайства.
За матеріалами: mezha.media
 

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