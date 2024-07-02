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АНАЛІТИКА

Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»

16:57 01.07.2024 |

Новини IT

 

Європейська комісія відкриває провадження проти Meta через можливе порушення "Закону про цифрові ринки" (Digital Markets Act, DMA), зокрема через модель "оплата або згода". Про це повідомляє Financial Times.

За замовчуванням, користувачі соціальних мереж погоджуються на збір даних компанією. Модель "оплати або згоди" передбачає можливість для користувачів Instagram та Facebook заплатити, щоб компанія не використовувала їхні дані.

Повідомляється, що регулятори вважають модель компанії ризикованою для користувачів, адже вона дає їм помилкову альтернативу, яка змушує їх дозволити Meta використовувати їхні дані для реклами.

Представники компанії прокоментували цю ситуацію.

"Підписка, яка дозволяє прибрати рекламу, дотримується правил найвищого суду в Європі та DMA. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого конструктивного діалогу з Європейською комісією для завершення цього розслідування", - йдеться у заяві.

Як і у випадку з розслідуванням щодо Apple, яке Єврокомісія запустила минулого тижня, у випадку порушення DMA, Meta може отримати штраф у розмірі 10% від усього глобального доходу та 20% у випадку повторного порушення.

Нагадаємо, що Єврокомісія також звинуватила Microsoft через те, що компанія неправомірно продає Teams у наборі з Office365.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta, ЄС
 

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