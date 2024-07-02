Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android

16:27 01.07.2024 |

Новини IT

 

Google оголосила про впровадження нового оновлення для своєї популярної програми, Google Messages, яке додає підтримку штучного інтелекту Gemini. Після успішної інтеграції з Gmail, ця функція стає доступною і для користувачів Messages.

Gemini AI з'явиться у вигляді нової кнопки дії поруч з кнопкою "Почати чат", що дозволить користувачам отримати швидкий доступ до різних функцій штучного інтелекту, не покидаючи додаток. Вони зможуть поставити запитання та отримувати різноманітні відповіді прямо в рамках чату.

Попри це, юзерам слід пам'ятати, що Gemini AI не зчитує приватні розмови та не відстежує місцеперебування користувачів, обмежуючись лише загальними даними про IP-адресу або домашню адресу для виконання своїх функцій.

Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android

 

Історія чату з Gemini зберігається за замовчуванням до 18 місяців, але цей термін можна змінити в налаштуваннях програми.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6413
  0,1871
 0,46
EUR
 1
 43,6853
  0,4195
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3512  0,07 0,17 40,9300  0,05 0,12
EUR 43,3953  0,06 0,14 44,1135  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес