Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android

Google оголосила про впровадження нового оновлення для своєї популярної програми, Google Messages, яке додає підтримку штучного інтелекту Gemini. Після успішної інтеграції з Gmail, ця функція стає доступною і для користувачів Messages.

Gemini AI з'явиться у вигляді нової кнопки дії поруч з кнопкою "Почати чат", що дозволить користувачам отримати швидкий доступ до різних функцій штучного інтелекту, не покидаючи додаток. Вони зможуть поставити запитання та отримувати різноманітні відповіді прямо в рамках чату.

Попри це, юзерам слід пам'ятати, що Gemini AI не зчитує приватні розмови та не відстежує місцеперебування користувачів, обмежуючись лише загальними даними про IP-адресу або домашню адресу для виконання своїх функцій.

Історія чату з Gemini зберігається за замовчуванням до 18 місяців, але цей термін можна змінити в налаштуваннях програми.