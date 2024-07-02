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Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android
16:27 01.07.2024 |
Google оголосила про впровадження нового оновлення для своєї популярної програми, Google Messages, яке додає підтримку штучного інтелекту Gemini. Після успішної інтеграції з Gmail, ця функція стає доступною і для користувачів Messages.
Gemini AI з'явиться у вигляді нової кнопки дії поруч з кнопкою "Почати чат", що дозволить користувачам отримати швидкий доступ до різних функцій штучного інтелекту, не покидаючи додаток. Вони зможуть поставити запитання та отримувати різноманітні відповіді прямо в рамках чату.
Попри це, юзерам слід пам'ятати, що Gemini AI не зчитує приватні розмови та не відстежує місцеперебування користувачів, обмежуючись лише загальними даними про IP-адресу або домашню адресу для виконання своїх функцій.
Історія чату з Gemini зберігається за замовчуванням до 18 місяців, але цей термін можна змінити в налаштуваннях програми.
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