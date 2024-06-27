ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом

ІТ-компанія Creatio, глобальний розробник no-code платформи для автоматизації бізнес-процесів та CRM, залучила 200 млн дол інвестицій при оцінці в 1,2 млрд дол, ставши шостим єдинорогом з українським корінням.

Про це повідомляє пресслужба Horizon Capital.

Зазначається, що міноритарний раунд фінансування очолили Sapphire Ventures за участю StepStone Group, а також поточних інвесторів Volition Capital та Horizon Capital. Отримані кошти будуть спрямовані на посилення глобальної експансії компанії.

"Компанія Creatio щороку демонструє стрімке 50-відсоткове зростання бізнесу, збільшуючи клієнтську базу та партнерську мережу. Основою цього розвитку є постійні продуктові інновації та інвестиції у R&D. Сьогодні no-code платформа Creatio забезпечує незрівнянну швидкість автоматизації процесів тисячам організацій по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Сreatio має ряд глобальних офісів, включаючи великий R&D центр у Києві. Головний офіс компанії розташований у Бостоні. Creatio визнана лідером та ключовим гравцем у численних рейтингах у категоріях low-code/no-code платформ та CRM від світових аналітичних агенцій, таких як Gartner та Forrester.

У Creatio відмітили, що завдяки залученим коштам вони посилять три стратегічні напрями.

Збільшення інвестицій у no-code та штучний інтелект. З новим раундом інвестицій, компанія подвоїть інвестиції у R&D, щоб надалі вдосконалювати свої технології штучного інтелекту, що допомагають ефективно автоматизувати процеси та підвищують продуктивність користувачів.

Розширення партнерської мережі. Партнери є фундаментальною частиною бізнес-стратегії компанії. Завдяки партнерам, тисячі клієнтів у 100 країнах світу втілюють у життя свої ідеї та проєкти на платформі Creatio.

Зростання команди. Компанія планує розширювати свою команду у всіх ключових напрямках (R&D, підтримка, маркетинг, продажі тощо), продовжуючи будувати теплі та довгострокові відносини зі своїми клієнтами і партнерами по всьому світу.