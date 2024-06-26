Додаток Blackmagic Camera доступний для Android

Blackmagic Design анонсує запуск свого додатка Blackmagic Camera для платформи Android. Цей додаток, що вже отримав високу оцінку від користувачів iOS, тепер доступний для широкого кола користувачів Android.

Blackmagic Camera для Android пропонує ручне керування, що дає змогу знімати відео професійного рівня безпосередньо зі смартфона або планшету. Завдяки детальному дисплею (HUD), користувачі мають швидкий доступ до ключових параметрів, таких як частота кадрів, ISO, баланс білого та інші.

Цей безкоштовний додаток ідеально інтегрується з відомим відеоредактором DaVinci Resolve від Blackmagic, а також з сервісом Blackmagic Cloud, що дозволяє швидко синхронізувати відеоматеріали та співпрацювати над проєктами у реальному часі.

Характеристики

Програма підтримує різноманітні функції, включаючи запис в альбомному режимі, підтримку різних кодеків та колірних просторів. Попри широкий функціонал, варто зауважити, що наразі деякі функції, такі як підтримка колірного простору LOG, доступні лише для користувачів iOS.

Blackmagic Camera вже сумісний з деякими моделями смартфонів Samsung Galaxy і Google Pixel, зокрема з флагманськими пристроями останніх поколінь. Користувачі можуть очікувати подальших оновлень та розширення списку сумісних пристроїв у майбутньому.

З цим новим додатком Blackmagic Design продовжує розширювати свою екосистему відеопродукції, надаючи споживачам нові можливості для творчості та професійної зйомки прямо зі своїх мобільних пристроїв.