Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Додаток Blackmagic Camera доступний для Android

17:26 25.06.2024 |

Новини IT

Додаток Blackmagic Camera доступний для Android

 

Blackmagic Design анонсує запуск свого додатка Blackmagic Camera для платформи Android. Цей додаток, що вже отримав високу оцінку від користувачів iOS, тепер доступний для широкого кола користувачів Android.

Blackmagic Camera для Android пропонує ручне керування, що дає змогу знімати відео професійного рівня безпосередньо зі смартфона або планшету. Завдяки детальному дисплею (HUD), користувачі мають швидкий доступ до ключових параметрів, таких як частота кадрів, ISO, баланс білого та інші.

Додаток Blackmagic Camera доступний для Android

 

Цей безкоштовний додаток ідеально інтегрується з відомим відеоредактором DaVinci Resolve від Blackmagic, а також з сервісом Blackmagic Cloud, що дозволяє швидко синхронізувати відеоматеріали та співпрацювати над проєктами у реальному часі.

Характеристики

Програма підтримує різноманітні функції, включаючи запис в альбомному режимі, підтримку різних кодеків та колірних просторів. Попри широкий функціонал, варто зауважити, що наразі деякі функції, такі як підтримка колірного простору LOG, доступні лише для користувачів iOS.

Додаток Blackmagic Camera доступний для Android

 

Blackmagic Camera вже сумісний з деякими моделями смартфонів Samsung Galaxy і Google Pixel, зокрема з флагманськими пристроями останніх поколінь. Користувачі можуть очікувати подальших оновлень та розширення списку сумісних пристроїв у майбутньому.

З цим новим додатком Blackmagic Design продовжує розширювати свою екосистему відеопродукції, надаючи споживачам нові можливості для творчості та професійної зйомки прямо зі своїх мобільних пристроїв.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3556  0,09 0,23 40,9407  0,08 0,20
EUR 43,3937  0,13 0,30 44,1363  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6850  0,21 0,52 40,7000  0,21 0,52
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес