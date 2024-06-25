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LG Display запускає нову еру ноутбуків із тандемними OLED-дисплеями
13:32 25.06.2024 |
Компанія LG Display оголосила про початок масового виробництва OLED-дисплеїв з тандемною технологією OLED для ноутбуків.
Перша модель - 13-дюймовий екран з роздільною здатністю 2880 x 1800 пікселів, сенсорною функцією та 100% покриттям колірної гами DCI-P3. Ці дисплеї відрізняються втричі вищою яскравістю, вдвічі кращою довговічністю, тоншими та легшими, а також споживають на 40% менше енергії порівняно зі звичайними одношаровими OLED-дисплеями.
Наступна модель Dell XPS 13 стане першим ноутбуком з тандемною OLED-панеллю LG.
При цьому Samsung Display має перевагу на ринку OLED-моніторів, особливо в ігровому сегменті, завдяки панелям QD-OLED.
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