LG Display запускає нову еру ноутбуків із тандемними OLED-дисплеями

Компанія LG Display оголосила про початок масового виробництва OLED-дисплеїв з тандемною технологією OLED для ноутбуків.

Перша модель - 13-дюймовий екран з роздільною здатністю 2880 x 1800 пікселів, сенсорною функцією та 100% покриттям колірної гами DCI-P3. Ці дисплеї відрізняються втричі вищою яскравістю, вдвічі кращою довговічністю, тоншими та легшими, а також споживають на 40% менше енергії порівняно зі звичайними одношаровими OLED-дисплеями.

Наступна модель Dell XPS 13 стане першим ноутбуком з тандемною OLED-панеллю LG.

При цьому Samsung Display має перевагу на ринку OLED-моніторів, особливо в ігровому сегменті, завдяки панелям QD-OLED.