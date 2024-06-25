Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LG Display запускає нову еру ноутбуків із тандемними OLED-дисплеями

13:32 25.06.2024 |

Новини IT

 

Компанія LG Display оголосила про початок масового виробництва OLED-дисплеїв з тандемною технологією OLED для ноутбуків.

Перша модель - 13-дюймовий екран з роздільною здатністю 2880 x 1800 пікселів, сенсорною функцією та 100% покриттям колірної гами DCI-P3. Ці дисплеї відрізняються втричі вищою яскравістю, вдвічі кращою довговічністю, тоншими та легшими, а також споживають на 40% менше енергії порівняно зі звичайними одношаровими OLED-дисплеями.

Наступна модель Dell XPS 13 стане першим ноутбуком з тандемною OLED-панеллю LG.

При цьому Samsung Display має перевагу на ринку OLED-моніторів, особливо в ігровому сегменті, завдяки панелям QD-OLED.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: LG
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3556  0,09 0,23 40,9407  0,08 0,20
EUR 43,3937  0,13 0,30 44,1363  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6850  0,21 0,52 40,7000  0,21 0,52
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес