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АНАЛІТИКА

YouTube для Android TV отримав функцію стабільної гучності

11:50 25.06.2024 |

Новини IT

 

YouTube на пристроях Android TV і Google TV тепер підтримує функцію стабільної гучності, яка раніше була доступна лише на смартфонах та планшетах.

Ця нова функція, відома як стабільна гучність, автоматично регулює гучність відео на YouTube, забезпечуючи більш узгоджений досвід перегляду. Вона допомагає знизити різкість різниці у рівнях гучності між різними частинами відео, забезпечуючи комфортніше прослуховування.

Як увімкнути

Користувачі можуть знайти перемикач стабільної гучності на екрані відтворення, де можна ввімкнути або вимкнути цю опцію за замовчуванням. Це особливо корисно для перегляду великого обсягу контенту, де різниця в гучності може бути відчутною.

Хоча ця функція може не бути ідеальною для всіх випадків, вона створює більш приємний досвід перегляду на YouTube, особливо для контенту, де різна гучність може бути проблемою, таких як подкасти або відео з нерівномірним звуком.
За матеріалами: gagadget.com
 

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