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Застосунок YouTube для Android незабаром може отримати функцію таймера сну
10:19 25.06.2024 |
У мобільному додатку YouTube найближчим часом може з'явитися довгоочікувана функція таймера сну, яка дасть змогу користувачам задавати час автоматичного вимкнення відтворення відео. Це стане зручним доповненням для тих, хто звик засинати під звук відео.
Наразі функція перебуває на стадії розроблення, й інформація про неї була виявлена в коді програми версії 19.25.33 для Android. Користувачі зможуть вказувати кількість годин і/або хвилин до зупинки відтворення, а також керувати таймером через повідомлення. Можливість скидання таймера або продовження перегляду також буде передбачена.
Попри відсутність точної дати запуску нової функції, очікується, що вона полегшить життя багатьом користувачам, яким раніше доводилося використовувати сторонні додатки або системний таймер для зупинки YouTube.
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