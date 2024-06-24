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АНАЛІТИКА

Microsoft почала розгортання нової функції для Windows 11, яка дає змогу користувачам керувати пристроями Android прямо з меню «Пуск»

14:16 24.06.2024 |

Новини IT

Microsoft почала розгортання нової функції для Windows 11, яка дає змогу користувачам керувати пристроями Android прямо з меню «Пуск»

 

Наразі ця функція доступна тільки користувачам Windows 11 Insider Preview збірки 22635.3790 і пізніших версій, вимагає застосунку Phone Link версії 1.24052.124.0 або пізнішої та буде поступово впроваджуватися для всіх користувачів.

Нова бічна панель у меню "Пуск" дає змогу бачити попередній перегляд телефону, стан батареї та керувати повідомленнями, дзвінками й фотографіями. Крім того, користувачі отримають можливість відновлювати роботу з певними додатками та діями прямо з того моменту, на якому вони зупинилися, використовуючи свій телефон.

Microsoft продовжує роботу над поліпшенням кросплатформної продуктивності, незважаючи на припинення підтримки підсистеми Windows для Android. Щойно нова функція стане доступною для всіх користувачів, її можна буде ввімкнути, перейшовши в "Налаштування" → "Персоналізація" → "Пуск".
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google, Microsoft
 

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