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Huawei анонсувала власну мову програмування Cangjie
22:58 21.06.2024 |
Під час проведення конференції розробників HDC 2024 компанія Huawei представила власну мову програмування Cangjie. Цю мову позиціюють як рішення нового покоління для інтелектуальних застосунків для всіх сценаріїв.
За словами Huawei, Cangjie пропонує «нативне розуміння, справжню багатосценарність, високу продуктивність і ефективну безпеку». Мова програмування інтегрується з екосистемою Huawei HarmonyOS і забезпечує зручний досвід розробки.
Ключовими особливостями Cangjie називають:
* Нативне розуміння: Cangjie може похвалитися вбудованою структурою AgentDSL, яка поєднує природну мову з мовою програмування. Це забезпечує співпрацю кількох агентів і спрощені символічні вирази.
* Повноцінні можливості: мова розроблена як легка та масштабована, з модульною конструкцією для різних сценаріїв. Вона також підтримує доменно-орієнтовану розробку.
* Висока продуктивність: Cangjie має нову систему збирання сміття для плавніших потоків застосунків і швидшого часу відгуку. Крім того, кажуть, що легкі потоки покращують одночасну продуктивність.
* Надійна безпека: безпека вбудована в мовну архітектуру, щоб допомогти розробникам уникнути вразливостей безпеки.
Повідомляється, що Cangjie є мультипарадигмальною мовою, яка підтримує функціональний, імперативний та об'єктноорієнтований стилі програмування. Вона також містить такі функції, як визначення типу, генерики та зіставлення шаблонів для оптимізації розробки.
Для розробників, які піклуються про безпеку, Cangjie пропонує систему статичного типу та автоматичне керування пам'яттю для забезпечення стабільності програми. Вона також забезпечує перевірки під час виконання для виявлення помилок і безпеки міжмовної сумісності.
З точки зору паралелізму, Cangjie використовує легкі потоки режиму користувача та бібліотеки одночасних об'єктів. Ці функції призначені для спрощення розробки та покращення використання ресурсів.
Компілятор і середовище виконання оптимізовано для підвищення ефективності, включаючи оптимізацію високорівневої та внутрішньої компіляції, а також оптимізацію часу виконання. Крім того, Cangjie пропонує комплексний інструментарій розробки, включаючи налагодження, статичну перевірку, аналіз продуктивності та тестування.
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