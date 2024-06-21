Фінансові новини
- |
- 21.06.24
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SpaceX представив Starlink Mini – компактний термінал для супутникового інтернету, який можна заживити від павербанка
13:17 21.06.2024 |
Послуга супутникового інтернету Starlink від SpaceX вже доступна для човнів, літаків, фургонів та навіть амазонських племен у більш ніж 75 країнах, а тепер вона стає доступною і для туристів, повідомляє The Verge.
Новий компактний термінал Starlink Mini з живленням від постійного струму розмірами трохи більший за ноутбук та має інтегрований Wi-Fi роутер прямо всередині тарілки. Термінал споживає менше енергії, ніж старші моделі Starlink, але він все одно може забезпечити швидкість понад 100 Мбіт/с.
Генеральний директор SpaceX Ілон Маск не оминув увагою цей реліз та написав, що "цей продукт змінить світ", а на його налаштування необхідно не більше 5 хвилин.
Starlink Mini споживає в середньому лише 20-40 Вт порівняно з 33-62 Вт старшої версії. Такий термінал можна буде заживити звичайним павербанком з USB-C PD з мінімальною потужністю 100 Вт (20 В/5 А).
Термінал має розміри 259 x 259 x 38,5 мм і важить 1,1 кг. Він має клас захисту IP67, що означає, що він захищений від пилу та дощу, включаючи короткі періоди занурення у воду.
У США Starlink Mini є доповненням до тарифних планів Residential. Комплект Mini коштує $599 і підписка - $30 на місяць. Це дає користувачам Starlink Mini до 50 ГБ трафіку щомісяця, з можливістю придбати більше по $1 за ГБ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно погодив плани почати переговори про вступ України 25 червня – джерело
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх
|США дозволяють Україні бити їхньою зброєю будь-де по РФ, де та атакує кордон
|Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України
|Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати фарбувальну камеру для автомобільного сервісу
У РУБРИЦІ
|SpaceX представив Starlink Mini – компактний термінал для супутникового інтернету, який можна заживити від павербанка
|Лідерство Китаю на ринку електрокарів коштувало йому щонайменше $230 млрд
|Instagram запускає трансляції лише для «близьких друзів»
|Електромобілі незабаром зможуть заряджатися за 10 хвилин
|Jeep презентував новий позашляховик Wagoneer S
|Meta розробила спосіб впровадження водяних знаків у мову, створену штучним інтелектом
|Перший електромобіль Ferrari коштуватиме не менше 500 тисяч євро
Бізнес
|OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe