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Instagram запускає трансляції лише для «близьких друзів»
09:59 21.06.2024 |
Користувачі Instagram зможуть вести трансляції для обраної групи людей, а не для повного списку своїх підписників.
Про це пише The Verge.
"Instagram впроваджує можливість вести прямі трансляції для вужчої, більш приватної аудиторії.
Починаючи з сьогоднішнього дня, користувачі Instagram зможуть проводити прямі трансляції, доступні лише для їхнього списку "Близьких друзів". До прямого ефіру можуть приєднатися до трьох інших акаунтів і вести трансляцію разом з користувачем, який його організував. Ця функція розгортається по всьому світу", - пише видання.
Дотепер будь-хто міг доєднатися до трансляції та подивитися її, якщо її вели на публічному акаунті. А на закритому акаунті трансляцію могли дивитися всі підписники. Загалом це популярна функція для блогерів і знаменитостей, які спілкуються з шанувальниками на трансляціях.
В Instagram заявили, що "функцію можна використовувати, щоб ділитися тим, що у вас на думці, показувати меми, разом робити домашнє завдання або просто спілкуватися".
За словами TechCrunch, приватні трансляції показують рух Instagram до більшої приватності на платформі.
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