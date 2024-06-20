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Електромобілі незабаром зможуть заряджатися за 10 хвилин
Китайські компанії BYD і CATL заявили про прорив в розробці акумуляторів для електромобілів, завдяки чому можна буде суттєво скоротити час заряджання. Наразі вони готуються до випуску літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів з ультрашвидкою зарядкою, які потенційно позбавлять від необхідності тривалих зупинок для зарядки під час поїздок. Теоретично, батарею електромобіля можна було б повністю зарядити всього за 10 хвилин.
Компанії мають намір представити свої LFP батареї із надшвидкою зарядкою до кінця цього року. Ключ до заявлених показників полягає у швидкості заряджання 6C, якою можуть похвалитися акумуляторні батареї BYD Blade 2.0 і CATL Qilin 2.0. Простіше кажучи, «6» означає множник зарядки, який в шість разів перевищує місткість акумулятора. Наприклад, батарею місткістю 100 ампер-годин можна заряджати потужним струмом 600 ампер.
Однак ще є перешкоди, які потрібно подолати. Оновлення зарядної інфраструктури має вирішальне значення для підтримки цих швидкостей. Без оновлення мережі заряджання власники цих передових акумуляторів не зможуть повною мірою скористатися перевагами технології та будуть обмежені варіантами повільнішої зарядки. А оснащення тисяч швидких зарядних пристроїв постійного струму такими необхідними підключеннями до мережі потребує значних фінансових інвестицій.
Також важливо пам'ятати, що батареї не можуть підтримувати максимальну швидкість заряджання протягом усього циклу заряджання. Скоріш за все варто очікувати вікна зарядки, наприклад, від 10% до 80% за 10 хвилин. Наразі електромобіль Zeekr 001 2024 з батареєю з рейтингом 5C здатен заряджатися за 11,5 хвилини в рамках вказаного діапазону.
Конкретні подробиці щодо майбутніх акумуляторів 6C від BYD і CATL поки не розголошуються.
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