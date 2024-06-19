OPPO BeaconLink: технологія, яка дає змогу здійснювати дзвінки між смартфонами без мобільного зв'язку

Компанія OPPO анонсувала нову корисну технологію з назвою BeaconLink.

BeaconLink дає змогу здійснювати дзвінки між пристроями без покриття стільникового зв'язку на відстані до 200 метрів. По суті, технологія перетворює гаджети OPPO на рації.

Для роботи технології OPPO використовуючи власні протоколи Bluetooth. Нова фукнція доступна поки що лише у смартфонах OPPO Reno 12 та OPPO Reno 12 Pro. Гаджети з 25 червня можна буде купити в Європі.



