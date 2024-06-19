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АНАЛІТИКА

Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній

14:39 19.06.2024 |

Новини IT

 

Україна посідає друге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи.

Про це свідчать дані спільного дослідження Міністерства цифрової трансформації, AI House та Roosh.

Загалом в Україні налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Лише за останні 4 роки в Україні зʼявилися 34 нові AI-компанії.

"Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали "єдинорогами", а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14,5 млрд", - зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За даними дослідження, 55% офісів українських AI-компаній розташовані у Києві, де сконцентровано найбільший пул талантів - 47,5%.

Порівняно з іншими європейськими країнами, Україна має вищу концентрацію AI-стартапів у сферах маркетингу, геймінгу та програмного забезпечення для бізнесу. Це свідчить про накопичену експертизу українських спеціалістів у цих галузях.

За останні 10 років кількість фахівців у сфері штучного інтелекту і машинного навчання в Україні зросла уп'ятеро, і зараз становить 5 200 професіоналів.

"Це шалений показник. Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років. Чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень", - додав міністр.

Як наголосив Федоров, щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. Сьогодні в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту.

За його словами, ключовим кроком для підготовки сильних спеціалістів є налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду.

Як повідомлялося, в Україні відкриють школу для підготовки фахівців у галузі штучного інтелекту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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