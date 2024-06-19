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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів

14:34 19.06.2024 |

Новини IT

 

Група дослідників розробили аналіз крові, який використовує штучний інтелект для прогнозування хвороби Паркінсона за сім років до появи симптомів.

Хвороба Паркінсона ─ це нейродегенеративний розлад, що характеризується тремором, скутістю та сповільненістю рухів, є неврологічним станом, який найшвидше розвивається в усьому світі. Рання діагностика виявилася проблемою, але нове дослідження є досить багатообіцяючим.

Зараз діагностика хвороби Паркінсона базується на спостереженні за симптомами, пов'язаними з рухом. Однак ще до того моменту, коли вони з'являються, у мозку вже відбулося значне пошкодження. Проте цей новий аналіз крові може революціонізувати лікування хвороби Паркінсона.

Раннє виявлення дозволить лікарям втрутитися до того, як хвороба значно прогресує, потенційно сповільнюючи або навіть зупиняючи її розвиток. Тест на основі штучного інтелекту аналізує панель із восьми біомаркерів крові, які змінюються у пацієнтів із хворобою Паркінсона. Дослідники провели ретельний скринінг білків у крові, щоб виявити нові біомаркери, а потім вибрали ті, які вже були запропоновані в існуючих дослідженнях.

Під час клінічного випробування алгоритм машинного навчання досяг приголомшливої ​​100% точності в діагностиці захворювання. Потім дослідники пішли далі, досліджуючи здатність тесту передбачати майбутній розвиток хвороби Паркінсона.

Дослідження було зосереджено на пацієнтах із розладом поведінки уві сні (iRBD), коли люди фізично виконують свої сни. Приблизно у 75-80% пацієнтів з iRBD з часом розвивається синуклеїнопатія, група розладів мозку, що характеризуються накопиченням білка альфа-синуклеїну, пов'язаного з хворобою Паркінсона. Інструмент штучного інтелекту проаналізував зразки крові цих пацієнтів і виявив, що 79% профілів крові пацієнтів із iRBD збігаються з профілями крові людей із хворобою Паркінсона.

Що ще більш вражаюче, дослідники спостерігали за цими пацієнтами протягом десяти років. Прогнози ШІ справдилися: команда правильно ідентифікувала 16 осіб, у яких розвинулася хвороба Паркінсона, у деяких ще за 7 років до появи будь-яких симптомів.

Цей подовжений період спостереження посилює достовірність тесту та підкреслює його потенціал для раннього втручання.
За матеріалами: ITC.ua
 

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