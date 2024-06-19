Фінансові новини
- |
- 19.06.24
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
09:43 19.06.2024 |
Міністерство юстиції США подало до суду на Adobe, звинувативши компанію в "заманюванні" користувачів у підписки за допомогою несправедливих та оманливих методів.
Позов стверджує, що Adobe:
* Автоматично реєструє користувачів у найдорожчому плані передплати без чіткого роз'яснення умов.
* Не повідомляє передплатників про значні комісії за дострокове розірвання договору, які можуть становити сотні доларів.
* Використовує заплутаний процес скасування, щоб ускладнити користувачам вихід із підписок.
* Внаслідок цих дій, на думку Міністерства юстиції, Adobe порушила федеральні закони, спрямовані на захист споживачів.
Це не перша проблема Adobe за останній час. Нещодавно компанія також викликала обурення, змінивши свої положення та умови, які, здавалося б, стверджують, що всі роботи користувачів належать їй.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
|Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво
|QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна вийшла на друге місце у Центральній та Східній Європі за кількістю АІ-компаній
|Штучний інтелект здатен виявити хворобу Паркінсона зі 100% точністю за 7 років до появи перших симптомів
|США хочуть, щоб Японія і Нідерланди стримали розвиток Китаю в галузі чипів, - Bloomberg
|Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки
|Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
|Jeep представив повнопривідний Avenger 4xe
|Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота
Бізнес
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
|В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
|LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту