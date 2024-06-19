Міністерство юстиції США звинувачує Adobe у несправедливих та оманливих методах підписки

Міністерство юстиції США подало до суду на Adobe, звинувативши компанію в "заманюванні" користувачів у підписки за допомогою несправедливих та оманливих методів.

Позов стверджує, що Adobe:

* Автоматично реєструє користувачів у найдорожчому плані передплати без чіткого роз'яснення умов.

* Не повідомляє передплатників про значні комісії за дострокове розірвання договору, які можуть становити сотні доларів.

* Використовує заплутаний процес скасування, щоб ускладнити користувачам вихід із підписок.

* Внаслідок цих дій, на думку Міністерства юстиції, Adobe порушила федеральні закони, спрямовані на захист споживачів.

Це не перша проблема Adobe за останній час. Нещодавно компанія також викликала обурення, змінивши свої положення та умови, які, здавалося б, стверджують, що всі роботи користувачів належать їй.