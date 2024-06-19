Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X

23:35 18.06.2024 |

Новини IT

 

Мільярдер Ілон Маск відклав плани щодо впровадження фінансових послуг у соціальній мережі X (раніше Twitter) через опір з боку регуляторів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, отримані за громадськими запитами у США.

Плани Маска

У листопаді 2022 року, вже після завершення угоди з купівлі Twitter, мільярдер заявив, що бачить соціальну мережу у форматі «застосунку для всього». При цьому, за словами Маска, ключовою особливістю нового ресурсу мали стати фінансові послуги.

Передбачалося, що користувачі X (раніше Twitter) зможуть зберігати та надсилати один одному грошові кошти, а також купувати криптоактиви. У документах, отриманих Bloomberg, соціальна мережа фактично представляється аналогом платіжного сервісу Venmo.

У грудні 2023 року Маск заявив, що X запустить платіжні сервіси в середині 2024 року. Тоді ж дочірня організація X Corp. - X Payments LLC - подала папери на реєстрацію як фінансового контрагента у 12 штатах.

Нові подробиці

За даними Bloomberg, за минулі місяці кількість ліцензій у X Payments збільшилася до 28. При цьому Маск планує пройти реєстрацію в кожному штаті.

Однак йому довелося відкласти впровадження платіжних сервісів через опір регуляторів, зазначили у виданні. При цьому, згідно з документами, платформа не планує стягувати високі комісії за ці послуги.

Зазначимо, Маск раніше заявляв, що впровадження платіжних сервісів дасть змогу знизити залежність X від відрахувань за рекламу. Однак дані Bloomberg суперечать цьому.

Крім того, у паперах викладено фінансові результати X за 2023 рік. У перші шість місяців прибуток майданчика становив $1,48 млрд, що майже на 40% менше, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, наголосили в Bloomberg.

Згідно з паперами, керівництво X Corp планує запустити платіжні сервіси до кінця 2024 року. При цьому компанія готова до багаторічного процесу реєстрації на інших ринках, зазначили у виданні.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес