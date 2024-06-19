Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X

Мільярдер Ілон Маск відклав плани щодо впровадження фінансових послуг у соціальній мережі X (раніше Twitter) через опір з боку регуляторів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, отримані за громадськими запитами у США.

Плани Маска

У листопаді 2022 року, вже після завершення угоди з купівлі Twitter, мільярдер заявив, що бачить соціальну мережу у форматі «застосунку для всього». При цьому, за словами Маска, ключовою особливістю нового ресурсу мали стати фінансові послуги.

Передбачалося, що користувачі X (раніше Twitter) зможуть зберігати та надсилати один одному грошові кошти, а також купувати криптоактиви. У документах, отриманих Bloomberg, соціальна мережа фактично представляється аналогом платіжного сервісу Venmo.

У грудні 2023 року Маск заявив, що X запустить платіжні сервіси в середині 2024 року. Тоді ж дочірня організація X Corp. - X Payments LLC - подала папери на реєстрацію як фінансового контрагента у 12 штатах.

Нові подробиці

За даними Bloomberg, за минулі місяці кількість ліцензій у X Payments збільшилася до 28. При цьому Маск планує пройти реєстрацію в кожному штаті.

Однак йому довелося відкласти впровадження платіжних сервісів через опір регуляторів, зазначили у виданні. При цьому, згідно з документами, платформа не планує стягувати високі комісії за ці послуги.

Зазначимо, Маск раніше заявляв, що впровадження платіжних сервісів дасть змогу знизити залежність X від відрахувань за рекламу. Однак дані Bloomberg суперечать цьому.

Крім того, у паперах викладено фінансові результати X за 2023 рік. У перші шість місяців прибуток майданчика становив $1,48 млрд, що майже на 40% менше, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, наголосили в Bloomberg.

Згідно з паперами, керівництво X Corp планує запустити платіжні сервіси до кінця 2024 року. При цьому компанія готова до багаторічного процесу реєстрації на інших ринках, зазначили у виданні.