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Bloomberg: Ілон Маск відклав плани щодо запуску платежів у X
23:35 18.06.2024 |
Мільярдер Ілон Маск відклав плани щодо впровадження фінансових послуг у соціальній мережі X (раніше Twitter) через опір з боку регуляторів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, отримані за громадськими запитами у США.
Плани Маска
У листопаді 2022 року, вже після завершення угоди з купівлі Twitter, мільярдер заявив, що бачить соціальну мережу у форматі «застосунку для всього». При цьому, за словами Маска, ключовою особливістю нового ресурсу мали стати фінансові послуги.
Передбачалося, що користувачі X (раніше Twitter) зможуть зберігати та надсилати один одному грошові кошти, а також купувати криптоактиви. У документах, отриманих Bloomberg, соціальна мережа фактично представляється аналогом платіжного сервісу Venmo.
У грудні 2023 року Маск заявив, що X запустить платіжні сервіси в середині 2024 року. Тоді ж дочірня організація X Corp. - X Payments LLC - подала папери на реєстрацію як фінансового контрагента у 12 штатах.
Нові подробиці
За даними Bloomberg, за минулі місяці кількість ліцензій у X Payments збільшилася до 28. При цьому Маск планує пройти реєстрацію в кожному штаті.
Однак йому довелося відкласти впровадження платіжних сервісів через опір регуляторів, зазначили у виданні. При цьому, згідно з документами, платформа не планує стягувати високі комісії за ці послуги.
Зазначимо, Маск раніше заявляв, що впровадження платіжних сервісів дасть змогу знизити залежність X від відрахувань за рекламу. Однак дані Bloomberg суперечать цьому.
Крім того, у паперах викладено фінансові результати X за 2023 рік. У перші шість місяців прибуток майданчика становив $1,48 млрд, що майже на 40% менше, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, наголосили в Bloomberg.
Згідно з паперами, керівництво X Corp планує запустити платіжні сервіси до кінця 2024 року. При цьому компанія готова до багаторічного процесу реєстрації на інших ринках, зазначили у виданні.
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