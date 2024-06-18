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АНАЛІТИКА

Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота

13:41 18.06.2024 |

Новини IT

Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота

 

Для ефективного використання винищувача F-35 Collins Aerospace розробила шолом пілота HMDS Gen 3 вартістю $400 тис. Високотехнологічний пристрій буквально робить літак невидимим для пілота - він забезпечує огляд 360°.

На розробку шолома HMDS Gen 3 пішло десятиліття. Шолом служить основним дисплеєм пілота, а також екраном системи керування зброєю F-35. Він має 6 камер, встановлених ззовні літака та спрямованих у всі напрямки. Візор відображає «зшите» зображення з цих камер. Так, якщо подивитися вниз, буде видно землю або хмари - не дуже приємно для звичайної людини, яка не є професіональним пілотом.

HMDS Gen 3 забезпечує безперервне відображення польотної інформації та даних датчиків. Шолом перетворює їхні покази у накладення доповненої реальності. Пілоти можуть позначати та відстежувати повітряні та наземні об'єкти, «свої» та противника. Для цього достатньо просто подивитися на них за допомогою системи націлювання.

Шолом Collins Aerospace HMDS Gen 3 за $400 000 робить винищувач F-35 «прозорим» для пілота

 

Шолом має вбудовану систему нічного бачення з кутом огляду 30° на 40° градусів і 100% перекриттям. Вона усуває необхідність мати окремі окуляри нічного бачення. Інфрачервоні камери на фюзеляжі F-35 дозволяють пілоту бачити навіть у повній темряві.

Кожна найменша деталь HMDS Gen 3 розроблена на замовлення та вирізана лазером індивідуально під конкретного користувача. Голову кожного пілота сканують для точної підгонки. Відстань між зіницями пілота точно вимірюється, щоб на візирі можна було відтворити безшовне зображення. Також вимірюється відстань від ока до візора, щоб все було в ідеальному фокусі.

Все настільки деталізовано, що навіть якщо зробити нову зачіску або будь-яким чином змінити форму голови, наприклад, потовстішати або схуднути, шолом більше не підійде належним чином. Кожні 120 днів шолом проходить перевірку, щоб переконатися, що він функціонує належним чином і відповідає стандартам.
За матеріалами: ITC.ua
 

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