YouTube Music доступний на годинниках Garmin

Додаток YouTube Music офіційно доступний для розумних годинників Garmin. Це чудова новина для користувачів Garmin, які тепер можуть слухати свою улюблену музику та подкасти безпосередньо зі своїх зап'ясть.

Додаток доступний для широкого спектра годинників Garmin, зокрема Forerunner, Venu, fēnix та Epix. Власники гаджетів можуть завантажувати плейлисти та подкасти на свої годинники, а також керувати відтворенням за допомогою фізичних кнопок на годиннику.

Додаток YouTube Music на Garmin отримав багато позитивних відгуків користувачів. Його рекомендують через простоту використання та зручний інтерфейс.

Ось деякі з ключових особливостей YouTube Music на Garmin:

Завантажте плейлисти та подкасти для прослуховування в автономному режимі

Керуйте відтворенням за допомогою фізичних кнопок на годиннику

Переглядайте чергу відтворення та сторінку зараз відтворюється

Шукайте музику та подкасти у своїй бібліотеці

Список підтримуваних годинників:

D2TM Mach 1 Pro

EnduroTM 2

Forerunner® 255 Music

Forerunner® 255S Music

Forerunner® 265

Forerunner® 265S

Forerunner® 955

Forerunner® 965

Mercedes-Benz Venu® 2

Mercedes-Benz Venu® 2S

Venu® 2

Venu® 2 Plus

Venu® 2S

Venu® 3

Venu® 3S

epixTM (2 покоління)

epixTM Pro (42 мм)

epixTM Pro (47 мм)

epixTM Pro (51 мм)

fēnix® 7

fēnix® 7 Pro

fēnix® 7S

fēnix® 7S Pro

fēnix® 7X

fēnix® 7X Pro

tactix® 7

Як увімкнути

Як завантажити YouTube Music на свій годинник Garmin:

Відкрийте магазин Connect IQ на своєму смартфоні.

Пошукайте "YouTube Music" та встановіть додаток.

Відкрийте додаток YouTube Music на своєму годиннику.

Увійдіть до свого облікового запису YouTube Music.

Виберіть плейлист або подкаст, який потрібно відтворити.

