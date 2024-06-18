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YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
08:51 18.06.2024 |
У світлі нещодавніх подій боротьби YouTube з антибанерами, платформа розглядає можливість впровадження реклами безпосередньо на сервері, що може зробити блокування реклами практично неможливим.
Ця зміна викликана постійною боротьбою з блокувальниками реклами, такими як ReVanced, які модифікують стандартний застосунок YouTube для надання функцій Premium, включно з блокуванням реклами. Система SponsorBlock, що використовує краудсорсинг для обходу реклами, також може постраждати від цієї зміни.
Новий підхід передбачає додавання реклами прямо у відеопотік, що може призвести до зміщення часових міток і ускладнити пропуск рекламних сегментів. Такі зміни можуть вплинути на користувацький досвід і швидкість завантаження контенту. Попри те що YouTube знає довжину реклами, що вставляється, і може компенсувати тимчасові мітки, це спричинить складнощі в позбавленні Premium-користувачів від реклами.
Цей крок YouTube може бути відповіддю на зусилля спільноти, спрямовані на збереження безкоштовного доступу до контенту без реклами. Однак він також порушує питання про те, як далеко платформа готова зайти, щоб відлякати користувачів, які прагнуть не платити за контент.
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