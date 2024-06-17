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Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
10:37 17.06.2024 |
Компанія Google почала надавати користувачам браузера Chrome на Android нову функцію під назвою "Прослухати цю сторінку", яка начитує тексти на сторінках сайтів. Таким чином користувачі можуть слухати зміст новин та статей, при чому з доволі хорошою якістю начитки.
Функція працює в тому числі для української мови, забезпечуючи керування відтворенням з можливістю перемотки та пришвидшення.
Для української поки доступний тільки один голос, в той час, як для англійської можна вибрати з багатьох голосів та акцентів.
Google вже тестує цю функцію для браузера Chrome на комп'ютерах і вона поки не доступна всім користувачам. Safari для iPhone теж має схожу функцію, але вона читає вебсторінки голосом Siri й поки що не підтримує начитку українською.
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