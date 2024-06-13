Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук

Ви коли-небудь бажали швидко знайти інформацію в Google за конкретним номером телефону? Наприклад, якщо вам телефонує невідомий номер і ви хочете з'ясувати, хто це. Google спростив цей процес, додавши функцію "Пошук" (Lookup) у додаток Google Phone.

Застосунок Google Phone для пристроїв Pixel оновився, надавши користувачам нову функцію зворотного пошуку номерів. Тепер, якщо вам телефонує невідомий номер, можна швидко дізнатися, хто це, завдяки новій опції "Пошук". Ця функція запускає миттєвий пошук у Google за номером, з якого надійшов дзвінок, допомагаючи визначити джерело виклику.

Раніше для пошуку інформації про невідомий номер потрібно було зробити кілька дій: скопіювати номер з історії дзвінків, вставити його в пошуковий рядок Google і натиснути кнопку пошуку. Тепер же достатньо натиснути на невідомий номер в історії дзвінків, і поруч з опціями "Додати", "Повідомлення" та "Історія" з'явиться нова функція "Пошук".

Це оновлення є частиною останнього Pixel Feature Drop і впроваджується на стороні сервера, тож користувачам не потрібно оновлювати застосунок вручну. Достатньо почекати кілька годин або днів і нова функція з'явиться на їхніх пристроях. Це невелике, але значуще поліпшення для користувацького досвіду, що дає змогу економити час і зусилля під час ідентифікації невідомих дзвінків.