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MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
09:43 13.06.2024 |
MediaTek планує конкурувати з Qualcomm на ринку ПК Copilot+ та випустити власний процесор на архітектурі ARM. Про це повідомляє Reuters.
Медіа зазначає, що ця інформація надійшла від трьох джерел, знайомих із проєктом.
Чип MediaTek для ПК буде випущений наприкінці наступного року після того, як закінчиться ексклюзивна угода з Qualcomm на поставку чипів для ноутбуків.
У 2016 році Microsoft звернулася до Qualcomm, щоб очолити процес переходу операційної системи Windows на архітектуру ARM, яка вже давно працює на смартфонах та їхніх невеликих акумуляторах. Microsoft надала Qualcomm ексклюзивну угоду на розробку Windows-сумісних чипів на базі ARM до 2024 року.
Оскільки термін дії ексклюзивної угоди Qualcomm із Microsoft невдовзі закінчується, інші розробники вирішили також зайняти нішу процесорів на архітектурі ARM.
Повідомляється, NVIDIA та AMD також працюють над своїми версіями чипів на ARM для Windows.
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