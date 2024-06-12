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Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android

17:00 12.06.2024 |

Новини IT

Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android

 

Рядок пошуку YouTube для Android отримав нову інтеграцію Google Lens.

Для користувачів, у яких ця функція активована, при відкритті повноекранної сторінки пошуку з'явиться значок Google Lens у правому верхньому куті. Розташований між панеллю пошуку та мікрофоном (з функцією Hum to Search), він відкриває знайомий інтерфейс камери Google Lens.

 

Google Lens використовується для ідентифікації об'єктів та розпізнавання тексту (OCR) за допомогою оптичного сканування. Наприклад, при скануванні iPhone 13 Mini інструмент візуального пошуку видав карусель "Пошук на YouTube". Натиснувши на результат, користувач одразу перейде до відповідного запиту в YouTube. Також доступний ширший параметр "Пошук у Google".

 

Інтеграція Google Lens у пошуку YouTube наразі не доступна всім, але з'являється на пристроях, де є доступ і вхід до одного облікового запису. Значок об'єктива також з'являється у верхній частині сторінки результатів пошуку.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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