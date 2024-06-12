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Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу
10:53 12.06.2024 |
Google працює над новими можливостями для Google Lens, які можуть значно спростити процес додавання контексту до пошуку зображень.
За розбіркою APK у версії 15.22.29.29.arm64 (бета), з'являється можливість довго натискати кнопку затвора, щоб додати голосовий контекст до вашої фотографії чи відео. Це дозволить користувачам легко вводити додатковий контекст голосом або текстом після завершення пошуку зображень.
Додатково, виявлено нові рядки коду, які вказують на майбутні функції, такі як можливість записувати відео і додавати до нього голосовий контекст для пошуку. Ці функції ще не доступні для публічного випуску.
Google Lens - це потужний інструмент для пошуку зображень, який дозволяє швидко знаходити інформацію за допомогою камери вашого пристрою.
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