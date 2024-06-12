В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою

В нових операційних системах iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15 Sequoia компанія Apple замінила опцію Private Wi-Fi Address на нову функцію Rotate Wi-Fi Address. Вона покликана мінімізувати можливість відстеження.

Apple каже, що функція Rotate Wi-Fi Address доступна під час доступу до налаштувань будь-якої мережі Wi-Fi. Вона змінює вашу адресу Wi-Fi у довільний час.

Зміна адреси Wi-Fi допомагає зменшити ймовірність відстеження. Відстеження може відбуватися, коли ваша адреса завжди відображається однаковою для інших пристроїв і людей, які користуються тією ж мережею, що й ви.

Попередні налаштування Private Wi-Fi Address призначало різну MAC-адресу пристрою для кожної мережі Wi-Fi, до якої він підключався.

Rotate Wi-Fi Address, як і Private Wi-Fi Address, ─ це окремі можливості від додаткової опції Limit IP Address Tracking, яку можна ввімкнути для Mail та Safari.