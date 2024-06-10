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АНАЛІТИКА

Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії

14:18 10.06.2024 |

Новини IT

Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії

 

Голландська поліція впроваджує інноваційні технології у свою роботу, проводячи випробування автономного робота-собаки зі штучним інтелектом для використання в рейдах на нарколабораторії. Цей крок спрямований на захист поліцейських від злочинних ризиків, вибухонебезпечних речовин і хімічних загроз.

Робот, розроблений компанією Boston Dynamics і названий Spot, здатний самостійно оглядати приміщення, картографувати територію і виявляти небезпечні хімікати. Під час початкових тестів Spot продемонстрував здатність досліджувати та складати карту макета нарколабораторії розміром 15 на 20 метрів, успішно знаходячи та переміщаючи небезпечні речовини в спеціально відведений контейнер.


Робот оснащений додатковими модулями та камерами, що дають змогу проводити лазерне сканування, візуальний, тепловий, радіаційний і акустичний контроль. Під час виконання завдань, комбінована рука і захоплення Spot дають змогу піднімати й переміщати предмети вагою до 6,8 кг, а також тягнути об'єкти вагою до 22,6 кг, тоді як більшість роботів мають тільки прості захоплення, якщо вони взагалі передбачені.

Використання Spot у реальних умовах дасть змогу поліції діяти на безпечній відстані, мінімізуючи ризики для співробітників. Робот може бути оснащений камерами, радіопередавачами та іншим обладнанням для тактичної розвідки. Ці технологічні досягнення відкривають нові можливості для поліцейських сил у боротьбі з наркозлочинністю, забезпечуючи високий рівень безпеки та ефективності операцій.
За матеріалами: gagadget.com
 

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