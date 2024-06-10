Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%

Аналітики зі сфери кібербезпеки спостерігають зростання кількості хакерських атак. Збитки від їхніх дій можуть перевершити торішні показники, оскільки тільки за травень 2024 року зловмисники викрали $575 млн, за даними PeckShield.

Хакери мають усі шанси «поліпшити» свої результати, вважають експерти. Збитки за I квартал 2024 року зросли на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому травневі показники підскочили на 666% при зіставленні з квітнем.

На думку CEO платформи криптографічного ризику та аналітики Merkle Science Мріганки Паттнаіка, кіберзлочинці адаптуються під нові реалії. Вони змінюють методи злому та обирають як цілі найбільш вразливі компанії та гаманці користувачів.

Експерт підкреслив, що все частіше хакери відмовляються від пошуку вразливостей у смартконтрактах. Замість цього вони зосередили увагу на фішингових атаках і викраденні приватних ключів. Такий метод простіший у плані реалізації, а також вимагає менш тривалої підготовки, вважає Паттнаїк.

«Хоча вразливості смартконтрактів залишаються проблемою, хакери дедалі частіше націлюються на царини за їхніми межами, на кшталт витоку приватних ключів. Ці методи призвели до значних втрат», - заявив CEO Merkle Science.

За даними платформи, мережеві зловмисники тривалий період часу дистанціюються від злому смартконтрактів. Збитки від цього типу атак ще у 2023 році скоротилися на 92% порівняно з 2022 роком. З позначки в $2,6 млрд показник знизився до рівня в $179 млн.

В останні місяці ця тенденція посилюється, а головною проблемою став саме витік приватних ключів, заявили в Merkle Science.

Підвищена активність хакерів також пов'язана з «бичачими настроями» на ринку цифрових активів, зазначають аналітики. Збільшення вартості криптовалют і різних альткоїнів призвело до зростання потенційної вигоди в разі успішної атаки, вважають експерти.

Нагадаємо, ми писали, що CEO компанії Tether Паоло Ардоіно заявив про хвилю фішингових атак.