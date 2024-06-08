Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру

Команда китайських вчених створила першу в світі електронну шкіру з 3D-структурою, яка імітує властивості людської шкіри.

Про це повідомляє журнал Science.

Дослідники з Університету Цінхуа розробили е-шкіру, яка відтворює структуру людської, з її власним епідермісом, дермою і підшкірною тканиною.

Згідно з дослідженням, е-шкіра здатна одночасно декодувати і сприймати три механічні сигнали - тиск, тертя і розтягнення.

Зазанчається, що датчики накопичують сигнали, які обробляються та згодом перевіряються за допомогою алгоритмів глибокого навчання, що дозволяє е-шкірі розпізнавати текстуру та контури об'єктів із надзвичайною точністю, приблизно 0,1 мм, що конкурує з чутливістю людської шкіри.

Електронна шкіра має потенціал для інтеграції в кінчики пальців медичних роботів. За словами дослідникіів, її також можна використовувати як пластир для моніторингу життєво важливих показників здоров'я в реальному часі, включаючи насичення крові киснем і частоту серцевих скорочень.