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Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
22:44 07.06.2024 |
Команда китайських вчених створила першу в світі електронну шкіру з 3D-структурою, яка імітує властивості людської шкіри.
Про це повідомляє журнал Science.
Дослідники з Університету Цінхуа розробили е-шкіру, яка відтворює структуру людської, з її власним епідермісом, дермою і підшкірною тканиною.
Згідно з дослідженням, е-шкіра здатна одночасно декодувати і сприймати три механічні сигнали - тиск, тертя і розтягнення.
Зазанчається, що датчики накопичують сигнали, які обробляються та згодом перевіряються за допомогою алгоритмів глибокого навчання, що дозволяє е-шкірі розпізнавати текстуру та контури об'єктів із надзвичайною точністю, приблизно 0,1 мм, що конкурує з чутливістю людської шкіри.
Електронна шкіра має потенціал для інтеграції в кінчики пальців медичних роботів. За словами дослідникіів, її також можна використовувати як пластир для моніторингу життєво важливих показників здоров'я в реальному часі, включаючи насичення крові киснем і частоту серцевих скорочень.
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