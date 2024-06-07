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Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
17:02 07.06.2024 |
Samsung впроваджує нову функцію Good Lock для спрощення перевірки часу на своїх телефонах з Android 15. За допомогою жесту подвійного дотику по задній панелі пристрою користувачі зможуть переглядати час навіть у тих ситуаціях, коли екран вимкнено.
Good Lock популярна серед користувачів функція Samsung та дозволяє налаштовувати досвід використання пристрою на глибшому рівні. Оновлення модуля "RegiStar" для Good Lock додасть можливість відображати час за допомогою подвійного дотику на задній панелі пристрою.
Ця інноваційна функція буде особливо корисною в умовах слабкого освітлення.
Спочатку ця опція буде доступна на Galaxy Fold 6 і Flip 6, а потім пошириться на інші пристрої Galaxy з One UI 7.0 та оновленням Android 15 від Samsung.
Очікується, що нововведення з'явиться вже найближчим часом.
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