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У США розпочинають антимонопольні розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia
11:53 07.06.2024 |
Міністерство юстиції США та Федеральна торгова комісія (FTC) уклали угоду, яка дозволить їм розпочати антимонопольні перевірки щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що угода між двома агентствами свідчить про те, що регуляторний контроль набирає обертів на тлі занепокоєння з приводу концентрації в галузях, які формують ШІ.
Microsoft і Nvidia не тільки домінують у своїх галузях, але й є двома найбільшими компаніями світу за ринковою капіталізацією.
Американські антимонопольні органи публічно висловили низку занепокоєнь щодо ШІ: від переваг, які мають компанії Big Tech у доступі до даних, що використовуються для навчання моделей ШІ, до того, як генеративний ШІ впливає на ринок творчої праці, і до партнерських відносин між компаніями, які потенційно можуть бути використані для обходу необхідних процедур розгляду злиттів і поглинань.
Повідомляється, що Мін'юст США візьме на себе ініціативу в розслідуванні того, чи порушила Nvidia антимонопольне законодавство, в той час, як FTC вивчить поведінку OpenAI і Microsoft.
Nvidia займає близько 80% ринку мікросхем ШІ, включаючи кастомні ШІ-процесори, виготовлені компаніями, що займаються хмарними обчисленнями, такими як Google, Microsoft і Amazon.
Додається, що угода між двома регуляторами була укладена після того, як FTC у січні цього року зобов'язала OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon і Anthropic надати інформацію про нещодавні інвестиції та партнерства за участю компаній, що займаються розробкою ШІ, і постачальників хмарних сервісів.
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