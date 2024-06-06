Відбувся четвертий тестовий запуск надважкої ракети-носія SpaceX Super Heavy та багаторазового корабля Starship. Запуск відбувся 6 червня 2024 року о 15:15 за київським часом.

Під час тестового польоту SpaceX вдалося м'яко приводнити Super Heavy, яка повністю погасила вертикальну швидкість та торкнулася води Мексиканської затоки. Під час наступних випробувань SpaceX спробує "спіймати" прискорювач величезними механічними лапами стартового столу.





Під час старту штатно відпрацювали 32 із 33 двигунів Raptor, під час посадки бустера - 12 із 13 двигунів.

Starship досягнув космосу та висоти близька 170 км і швидкості приблизно 7,3 км/с. Задачі вийти на орбіту не ставилося, тож до першої космічної швидкості Starship не розганяли, це суборбітальне випробування.

Четвертий тестовий запуск SpaceX Starship. Все вдалося!

Під час контрольованого спуску корабель використовував щільні шари атмосфери для гальмування. На висоті близька 50 км Starship почав втрачати захисні термоплитки, а один із передніх "плавників" почав прогорати. Але корабель залишився стабільним, камери та рулі працювали, телеметрія надходила, корабель розвернувся і приводнився.

Випробування виявилося майже на 100% вдалим! Вітаємо команду SpaceX.

Нагадаємо, перший тестовий запуск SpaceX Super Heavy та Starship відбувся у квітні 2023 року і закінчився вибухом на 4 хвилині польоту. Друге орбітальне випробування у листопаді 2023 року теж закінчилося вибухом, але того разу корабель відпрацював краще. Третій тестовий запуск відбувся у березні 2024 р. і того разу Super Heavy відпрацював штатно, а ось Starship було втрачено під час входу в щільні шари атмосфери.

Нагадаємо, вчора NASA та ULA нарешті здійснили запуск першої пілотованої місії багатостраждальної Boeing Starliner. У Starliner є деякі проблеми з витоком гелію, який використовується до продуву паливних баків двигунів маневрування, але поки що місія продовжується, корабель готується до стикування з МКС. На борту корабля Boeing Starliner Calypso астронавти Баррі Ю. Вілмором та Суніта Вільямс.