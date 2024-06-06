Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android

Google продовжує покращувати функціонал свого поштового застосунку Gmail для Android, додаючи нові функції через кнопку Gemini, яка скоро з'явиться для всіх користувачів.

Минулого місяця наші колеги з Android Authority змогли активувати кнопку для Gemini в додатку Gmail для Android. Це дало їм змогу отримати доступ до повної версії чат-бота в поштовому клієнті, яку вони могли використовувати для низки завдань, включно з підбиттям підсумків листів. Останнє оновлення програми Gmail (версія 2024.05.26.638440827) містить поліпшення для цієї кнопки, пропонуючи користувачам швидкі підказки та пропозиції для виконання різних завдань.

Тепер під час натискання на кнопку Gemini, з'являється спливаюче вікно зі швидкими підказками та пропозиціями для завдань, які можна доручити Gemini. Наразі доступні три варіанти: "Резюмувати цей лист", "Перерахувати наступні кроки" та "Запропонувати відповідь".

Натискання на кожну кнопку виконує відповідне завдання. Ці пропозиції спрощують використання Gemini для читання і написання електронних листів у Gmail. Поки що немає інформації про те, коли Google зробить нову кнопку доступною для всіх користувачів, але з огляду на швидкість інтеграції Gemini у свої сервіси, це не повинно зайняти багато часу.