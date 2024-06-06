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Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
12:32 06.06.2024 |
Viber розпочала тестування нової функції на основі штучного інтелекту в Україні, яка автоматично створює короткі резюме непрочитаних повідомлень. Це нововведення дозволить користувачам швидше ознайомлюватися зі змістом переписок, заощаджуючи час.
Ключові особливості нового сервісу:
* Персональний стислий огляд непрочитаних повідомлень у чаті.
* Повідомлення передаються анонімно та без шифрування до сервісу стислого викладу на базі штучного інтелекту.
Як це працює
Технологія ШІ аналізує вміст повідомлень і генерує короткі резюме для кожного чату, що є корисним для користувачів із великим потоком інформації.
"Ми раді представити новий ШІ-сервіс користувачам в Україні. Віримо, що ця функція значно полегшить життя нашим користувачам, дозволяючи швидше реагувати на важливі повідомлення і бути в курсі останніх подій," - зазначив представник Viber.
Повідомляється, що тестування триватиме кілька місяців, під час яких компанія збирає зворотний зв'язок для вдосконалення опції. Якщо процес буде успішним, Viber планує запровадити цей сервіс для користувачів у всьому світі.
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