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Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
09:18 06.06.2024 |
Через два роки станції мобільного зв'язку літатимуть над Японією. До такого проєкту прийшли консорціум з японським оператором мобільного зв'язку NTT Docomo та авіакомпанія Airbus AALTO, повідомляє The Register.
Консорціум, до якого також входять Space Compass, Mizuho Bank і Банк розвитку Японії, інвестує 100 мільйонів доларів США в AALTO через інвестиційний фонд HAPS JAPAN.
AALTO є виробником висотної платформної станції Zephyr (HAPS) - безпілотника на сонячних батареях, призначеного для роботи в стратосфері, де він забезпечуватиме мобільний зв'язок та надаватиме послуги зі спостереження за Землею.
За даними AALTO, грошові вливання дозволять компанії розширити покриття операторів мобільного зв'язку, зменшити прогалини в мережевому покритті, а також посилити реакцію Японії на стихійні лиха.
Один із співзасновників Space Compass Шігоехіро Хорі вважає, що такі мережі можуть розв'язати проблему доступу до зв'язку у важкодоступних районах, яких у Японії багато через її гірську місцевість.
Інший співголова Space Compass Коічіро Мацуфуджі додав, що компанія має намір створити успішний приклад використання технології в Японії, після чого поширити її на Азію.
Комерційні оператори HAPS - зокрема AALTO і її Zephyr - потребують сертифікації від основних органів цивільної авіації для того, щоб використовувати такі об'єкти, як аеродроми. Це вимагає демонстрації льотної придатності, протоколів безпеки та дотримання авіаційних і комунікаційних правил у кожній країні, де вони працюють.
Технологія розроблялася понад 20 років. AALTO пройшла довгий шлях від витривалості польоту близько шести годин на висоті 9 000 метрів до здатності залишатися на висоті 20 000 метрів протягом 90 днів.
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