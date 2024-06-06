Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки

Через два роки станції мобільного зв'язку літатимуть над Японією. До такого проєкту прийшли консорціум з японським оператором мобільного зв'язку NTT Docomo та авіакомпанія Airbus AALTO, повідомляє The Register.

Консорціум, до якого також входять Space Compass, Mizuho Bank і Банк розвитку Японії, інвестує 100 мільйонів доларів США в AALTO через інвестиційний фонд HAPS JAPAN.

AALTO є виробником висотної платформної станції Zephyr (HAPS) - безпілотника на сонячних батареях, призначеного для роботи в стратосфері, де він забезпечуватиме мобільний зв'язок та надаватиме послуги зі спостереження за Землею.

За даними AALTO, грошові вливання дозволять компанії розширити покриття операторів мобільного зв'язку, зменшити прогалини в мережевому покритті, а також посилити реакцію Японії на стихійні лиха.





Один із співзасновників Space Compass Шігоехіро Хорі вважає, що такі мережі можуть розв'язати проблему доступу до зв'язку у важкодоступних районах, яких у Японії багато через її гірську місцевість.

Інший співголова Space Compass Коічіро Мацуфуджі додав, що компанія має намір створити успішний приклад використання технології в Японії, після чого поширити її на Азію.

Комерційні оператори HAPS - зокрема AALTO і її Zephyr - потребують сертифікації від основних органів цивільної авіації для того, щоб використовувати такі об'єкти, як аеродроми. Це вимагає демонстрації льотної придатності, протоколів безпеки та дотримання авіаційних і комунікаційних правил у кожній країні, де вони працюють.

Технологія розроблялася понад 20 років. AALTO пройшла довгий шлях від витривалості польоту близько шести годин на висоті 9 000 метрів до здатності залишатися на висоті 20 000 метрів протягом 90 днів.