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Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
AnTuTu, знаменитий розробник бенчмарків, вирішив вийти на ринок електромобілів. У травні 2024 року компанія представила новий застосунок для оцінки продуктивності інформаційно-розважальної системи в електромобілях. Цей інструмент призначений для стандартизації оцінки користувацького досвіду, аналізуючи функціональність таких систем.
Подібно до свого аналога для смартфонів, AnTuTu EV Benchmark оцінює продуктивність чипсета, обсяг оперативної пам'яті та сховища, щоб згенерувати всебічний бал продуктивності. Перші рейтинги, зібрані в травні 2024 року, показали, які виробники автомобілів приділяють увагу плавному і чуйному досвіду використання інформаційно-розважальних систем.
Лідерами рейтингу стали Zeekr 007, Xpeng X9 і Mercedes EQE, продемонструвавши вражаючу продуктивність своїх електронних систем розваги. До рейтингу потрапили й інші відомі електромобілі, як-от Xpeng P7i, Nio ET7, Polestar 2 і Audi Q4 e-tron. Нещодавно випущений Xiaomi SU7, хоча й розпочав із низького бала, у подальшому тесті показав значно вищий результат, що підняло його на четверте місце. Важливо відзначити, що хороша продуктивність Xiaomi SU7 зумовлена чипом Qualcomm Snapdragon 8295.
AnTuTu EV Benchmark знадобиться певний час, щоб набрати обертів та зібрати ширшу базу даних, після чого буде цікаво подивитися, у якого бренду найшвидша інформаційно-розважальна система.
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