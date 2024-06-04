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Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
14:32 04.06.2024 |
Intel представила нові чипи Lunar Lake. Компанія розробила новий дизайн SoC, який обіцяє на 14% вищу продуктивність процесора при тій же тактовій частоті, на 50% більшу продуктивність графіки і на 60% більший час автономної роботи. Про це повідомляє The Verge.
Lunar Lake з'явиться в ноутбуках, які призначені для роботи зі штучним інтелектом, вже цієї осені. Технічний маркетолог Intel Роб Халлок запевняє, що компанія досягла небаченої потужності x86 та перевершить Qualcomm.
На пристроях із Lunar Lake тепер не буде окремих планок пам'яті або чипів. Компанія "запікає" 16 або 32 ГБ пам'яті LPDDR5X у сам корпус без можливості підключення додаткової оперативної пам'яті. За даними Intel, ця зміна знижує енергоспоживання приблизно на 40%.
Минуле покоління - Meteor Lake мав гібридну архітектуру 3D-продуктивності з ядрами продуктивності (P), ефективності (E) і парою нових ядер із низьким енергоспоживанням (LP-E) на окремій плитці, яка отримала назву "острівець низького енергоспоживання".
Цей острів був побудований як смартфон із власним Wi-Fi, Bluetooth, контролерами дисплея, пам'яттю і ядрами процесора з низьким енергоспоживанням(LP-E). Ідея полягала в тому, що теоретично можна було б збільшити час роботи від батареї, не нагріваючи інші плитки та більші ядра, якщо не виконуються важкі задачі.
Але це не спрацювало. Такі програми, як Microsoft Teams, нагрівали весь чип. Тому Intel відмовилася від ядер LP-E на користь нової системи 4 на 4.
У Lunar Lake буде до чотирьох нових продуктивних ядер "Lion Cove" та чотирьох нових ефективних ядер "Skymont". Ці E-ядра тепер працюють так само швидко, як ядра LP-E, але при цьому споживають на третину менше енергії або збільшують продуктивність у 2 або 4 рази (однопотокові та багатопотокові).
Microsoft Teams тепер використовує на 35% менше енергії на Lunar Lake завдяки цим змінам, стверджує Intel.
Щодо потужних E-ядер, то Skymont від Intel потужніші та ефективніші за попередні P-ядра. На типових для ноутбуків тактових частотах вони мають на 20% більшу однопотокову продуктивність.
У сфері графічних процесорів Intel ще більш оптимістична: компанія заявляє, що її графічний процесор Xe2 пропонує в 1,5 разу більшу графічну продуктивність, ніж Meteor Lake (в 3DMark Time Spy). Він все ще має ту ж кількість ядер Xe та інших функціональних блоків, але з різноманітними покращеннями продуктивності та ефективності.
Intel заявляє, що їй не довелося розділяти свій графічний процесор на дві різні версії з меншою та більшою потужністю: Xe2 тепер може самостійно масштабуватися для всього спектру легких і середніх ноутбуків. Intel також заявляє, що GPU пропонує 67 TOPS продуктивності штучного інтелекту на додаток до NPU.
Щодо NPU, то в цьому поколінні Lunar Lake потроює кількість апаратних засобів NPU на кристалі, подвоює пропускну здатність пам'яті та підвищує тактову частоту з 1,4 ГГц до 1,95 ГГц, пропонуючи до 48 TOPS. Нагадаємо, що Microsoft вимагає 40 TOPS продуктивності для своїх новітніх Copilot+ PC.
Потроєне апаратне забезпечення споживає трохи більше енергії, але Intel стверджує, що воно працює значно швидше: всього 5,8 секунди для 20 ітерацій Stable Diffusion для Lunar Lake проти 20,9 секунди для Meteor Lake, при цьому споживаючи 11,2 Вт замість 9 Вт раніше.
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